Aç Kalan Kurt İlçe Merkezine İndi
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.
İlçe merkezindeki Toplu Konutlar Mevkisi'nde kurt görenler, durumu Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aç ve bitkin olduğu görülen kurdun doğal yaşam alanına ulaşabilmesi için büyük çaba harcadı.
Uzun uğraşlar sonucunda doğal yaşam alanına yönlendirilen kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:57 Kaynak: AA
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