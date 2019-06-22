Son Dakika Haberleri: Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
Son Dakika Güncel Haber

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

36 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Yaklaşık bir haftadır sağanağın etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı.
İlçenin Zaviye Mahallesi'nde tarihi Somuncu Baba Külliyesi önüne kadar gelen kurt, külliyedeki ve Tohma Kanyonu girişindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Külliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakkı Geçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece nöbetçi olduğu sırada külliye önünde bir hareketlilik gördüğünü söyledi.
İlk önce köpek zannettiğini dikkatli bakınca kurt olduğunu anlayıp hemen durumu polise bildirdiğini anlatan Geçer, "Saat 02.15 sularıydı, sonra dışarı çıkıp peşinden koşarak yüksek sesle bağırdım. Sesten korkan kurt, kaçarak uzaklaştı. Sonrasında kamera kayıtlarına baktığımızda kurt, bir kayısı bahçesine girerek gözden kayboluyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Somuncu Baba, Darende, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:16:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]