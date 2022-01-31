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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi - Son Dakika

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

31.01.2022 19:23

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan kurt, ilçe merkezine indi.

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan kurt, ilçe merkezine indi. Yiyecek arayan kurdu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kar esareti yaşanıyor. Yoğun kar yağışı altında kalan Bozkurt ilçesinde aç kalan bir kurt, gündüz vakti ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Kurdu gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, şehir merkezindeki kurdu ce telefonlarıyla görüntüledi.

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

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Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan kurt ilçe merkezine indi - Son Dakika


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