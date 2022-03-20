Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi - Son Dakika
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Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi

20.03.2022 14:41

Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi Elazığ'da aç kalan kurt ilçe merkezine indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan kurt ilçe merkezine indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ genelinde etkili olan kar yağışından dolayı kırsalda yiyecek bulamayan kurt, Karakoçan ilçe merkezine indi. Kırkpınar Mahallesi'ne müşteri almaya giden ticari taksinin sürücüsü sokakta kurdu fark etti. Kaçmaya başlayan kurdu sürücü takibe alırken, müşterisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi
Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi
Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi - Son Dakika
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