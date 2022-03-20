Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi - Son Dakika

Aç kalan kurt, ilçe merkezine indi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan kurt ilçe merkezine indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ genelinde etkili olan kar yağışından dolayı kırsalda yiyecek bulamayan kurt, Karakoçan ilçe merkezine indi. Kırkpınar Mahallesi'ne müşteri almaya giden ticari taksinin sürücüsü sokakta kurdu fark etti. Kaçmaya başlayan kurdu sürücü takibe alırken, müşterisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.