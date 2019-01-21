Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Kurt Köye İndi... Kameraya Böyle Yansıdı.

Aç Kalan Kurt Köye İndi... Kameraya Böyle Yansıdı.

1 saat önce

Aç kalan kurt köye indi.

Aç kalan kurt köye indi... Kameraya böyle yansıdı.

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan bir kurt, yiyecek bulmak için bir köyün yakınına kadar geldi.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyünün yakınlarına kadar gelen kurt, kameralara takıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmak için köyün yakınına kadar gelen kurdun, daha önceden de 4 köpeği parçaladığı belirtildi. Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Gürdere Köyü Muhtarı Tahir Düzce, "Geçen hafta bizim köyde 4 köpek parçalandı. Biz onun için nöbetteyiz. Çünkü hayvanlarımıza saldırabilirler. Onun için saat başı arabayla köyün içinde ve etrafında geziyorum. Yeter ki köye bir zarar vermesinler. Bu sene kış baya bastırdı. Bundan dolayı dağlarda yiyecek bulamayan kurtlar, ister istemez şehre ve köye indiler. Herkesin kış bitene kadar dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı Sivas'ın Ayazı, Koca Kurdu Dondurdu

Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:48:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Kurt Köye İndi... Kameraya Böyle Yansıdı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]