Aç kalan kurtlar ağıldaki koyunları telef etti - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde dağda aç kalan kurtlar bir ağıla girerek 2 koç ile 4 koyunu telef etti, 2 koyunu da yaraladı. Sabah hayvanlarını yemlemek için ağıla giden üretici ise korkunç manzara karşısında şok oldu.

Selendi'ye bağlı kırsal Çalıklı Mahallesi Gökgedik Sokak'ta yaşayan Nurullah Akkuş ve babası Çalıklı Mahalle Muhtarı Hikmet Akkuş'a ait koyun ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 2 koç ile gebe 4 adet koyunu telef etti. 1 koyunu tamamen yiyen kurtlar diğer 5 koyunu ise telef etti. Kurtlar ayrıca iki adet gebe koyunu da boğaz kısımlarından ısırarak yaraladı. Sabah saatlerinde hayvanlara yem vermeye gelen Nurullah Akkuş ile babası Hikmet Akkuş koyunların yerde kanlar içinde yattığını fark etti. Nurullah Akkuş, "Çok üzücü bir durumdu. Görünce şok olduk. Onlar bizim geçim kaynağımızdı. Diğer hayvanlar da korku içerisindeydi. Telef olan hayvanlarımızı imha ettik. Hayvan yetiştiricilerimiz kurtlara dikkat etmelidir" dedi. - MANİSA