Aç Kalan Kurtlar Çoban Köpeğini Parçaladı
1 saat önce
Kastamonu'da aç kalan kurtlar, köy meydanına kadar indi.
Kastamonu
'da aç kalan kurtlar, köy meydanına kadar indi. Kurtlar, boğdukları çoban köpeğini ormanlık alana getirerek yedi.
Edinilen bilgiye göre, Daday
ilçesine bağlı Arabacılar köyünde aç kalan kurtlar, köyün yerleşim yerine kadar indi. Köyde bulunan bir çoban köpeği ise kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar, çoban köpeğini boğarak, ardından ormanlık alana sürükledi. Kurtlar, ormanlık alanda köpeği parçalayarak yedi. Bir süre sonra köpeği aramaya çıkan köylüler, ormanlık alanda çoban köpeğinin sadece kemiklerini bulabildi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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