Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

1 saat önce

Bayburt'ta aç kalan kurtlar köy merkezine inerek sokak köpeklerine saldırdı.

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Bayburt'ta aç kalan kurtlar köy merkezine inerek sokak köpeklerine saldırdı.

Bayburt Merkeze bağlı Karşıgeçit Köyünde aç kalan kurtlar köye indi. Köy merkezindeki bir çiftliğin güvenlik kameralarına yansıyan kurtlar sokak köpeklerine saldırdı. Çiftçi Mustafa Tetik köpeklerin sesini duyması üzerine dışarı çıkarak köpekleri son anda Kurtların elinden kurtardı.

Aç kalan kurtların sabah erken saatlerde dahi köy indiği belirtildi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

Bayburt, Güncel
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