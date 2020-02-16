Aç kalan kurtlar köye indi - Son Dakika

Aç kalan kurtlar köye indi
7 saat önce
Aksaray'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Aksaray'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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