Aç kalan kurtlar mahalleye indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan kurtlar mahalleye indi - Son Dakika

Aç kalan kurtlar mahalleye indi

6 saat önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, mahalleye indi.

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KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, mahalleye indi.

Sarıoğlan'da soğuk havada karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, dün akşam sıralarında kırsal Ebulhayır Mahallesi'ne indi. Korku ve paniğe neden olan kurtları gören mahalleli, evlerine sığındı. Bir süre mahallede dolaşan 4 kurt, daha sonra uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.Geçen günlerde Sarıoğlan Belediyesi, kırsal alanlarına yabani hayvanlar için yiyecek bırakmıştı.


Sarıoğlan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:14 Kaynak: DHA
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