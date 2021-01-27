Aç kalan kurtlar vadiye indi - Son Dakika

Aç kalan kurtlar vadiye indi

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi. Çıldır ilçesinin yıldırım tepe Mahallesi'ne inerek yiyecek arayan 3 kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.

Çıldır ile Ardahan arasında Yıldırımtepe Köyü (Mahalle) mevkiinde sürücü çağrı Coşkun tarafından, Kurtlar karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi. Kurt sürüsü daha sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.