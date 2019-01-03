Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar

Aç Kalan Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar

56 dakika önce

Kulu Belediyesi, etkili geçen kış aylarında, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için Düden Gölü civarına yem bırakıyor.

Aç Kalan Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar, System.String[]
Kulu Belediyesi, etkili geçen kış aylarında, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için Düden Gölü civarına yem bırakıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, "Kış şartlarında hayvanların yem bulmakta zorlandıklarını dolayısıyla bölgemizin ve ilçemizin değeri olan Düden Gölü kuş cennetinde bulunan, kış aylarında gölümüze gelen kaz, ördek, angıt ve diğer misafir kuşlar için her sene olduğu gibi misafirperverliğimizi gösteriyoruz." dedi.

Doğada yaşayan canlılarında haklarını korumak adına belediye ekipleri tarafından çeşitli bölgelere yem bırakıldığını belirten Yıldız şöyle devam etti:

"Her sene olduğu gibi kış aylarında yem dağıtımını yapmaya da devam edeceğiz. Beslenmekte zorlanan göçmen kuşlar, güvercinler ve sokak hayvanlarına karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Açlıktan ölmeleri bizim ayıbımız olur, bunun önüne geçeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlılık göstereceğinden eminiz, yemek atıklarını belirli yerlere koyarak onların beslenmesine yardımcı olmalılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Kulu, Düden Gölü, Güncel
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