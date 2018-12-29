Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Onlarca Domuz Sürüsü Kasabaya İndi

Aç Kalan Onlarca Domuz Sürüsü Kasabaya İndi

29 dakika önce

Afyonkarahisar'da 2 gün önce yağan kar sonrası aç kalan onlarca yaban domuzu kasabaya indi.

Aç Kalan Onlarca Domuz Sürüsü Kasabaya İndi, System.String[]
Afyonkarahisar'da 2 gün önce yağan kar sonrası aç kalan onlarca yaban domuzu kasabaya indi.

Afyonkarahisar'ın kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Erkmen kasabasında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde onlarca domuzun kasabaya indiği görülüyor. Araç içerisinden çekilen domuz sürüsünün 2 gün önce Afyonkarahisar'a yağan ve yer yer 40 santime ulaşan kar yağışında aç kaldığı için kasabaya indiği düşünülüyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:58 Kaynak: İHA

Erkmen, Afyonkarahisar, Güncel
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