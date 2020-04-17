Aç kalan sokak hayvanları için Vefa Sosyal Destek Grubunu arayıp yadım istedi - Son Dakika

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Aç kalan sokak hayvanları için Vefa Sosyal Destek Grubunu arayıp yadım istedi
6 saat önce
Bilecik'te karantina altında bulunan bir köyde sokak hayvanların aç kalmasına gönlü el vermeyen bir vatandaş Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım istedi.
Bilecik'te karantina altında bulunan bir köyde sokak hayvanların aç kalmasına gönlü el vermeyen bir vatandaş Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım istedi. Vatandaşın talebi kısa sürede gerçekleştirildi.
Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Aşağıköy'de yaşanan Korona virüs Covit-19 salgını vakalarının artması sonrası geçtiğimiz günlerde köy karantina altına alınarak, giriş ve çıkışları kapatılmıştı. Bu nedenden dolayı vatandaşların evlerinden çıkmaması ve sosyal yaşamın durağan hale gelmesi sebebiyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandılar. Sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmasına duyarsız kalmayan Aşağıköy de ikamet eden Mustafa Arıcan, Bilecik Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ile iletişime geçti. Sokak hayvanlarının aç kalmasından dolayı üzüntü yaşadığını belirten Arıcan'ın talebi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından hızla yerine getirildi. Mustafa Arıcan'ın sokak hayvanlarının aç kalmaması için talep ettiği kedi mamasını kendisine teslim etmesinin ardından duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:48 Kaynak: İHA
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