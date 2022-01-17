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Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti - Son Dakika

Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti

17.01.2022 15:06

Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef ettiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde aç kalan sokak köpekleri, 5 günlük buzağıyı telef etti.

Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde aç kalan sokak köpekleri, 5 günlük buzağıyı telef etti. Buzağılarının adeta çocukları gibi sevdiklerini belirten sahibi Mehmet Uslu, "Sokak köpeklerini savunanlar benim buzağımı hayata döndürsünler" dedi. Uslu yetkililerden sokak köpekleri konusuna kısa sürede çözüm bulması gerektiğini, hayvanlarının korkudan ahıra girmediğini söyledi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkiindeki ormanlık alanda besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Uslu, 5 günlük buzağısını sokak köpeklerinin parçalayarak telef ettiğini söyledi.

Sabah, hayvanlara yem vermek için geldiğinde buzağısının yerde cansız bir şekilde yattığını belirten Mehmet Uslu, "3-4 yıldır buzağımız olmadı. 5 gün önce buzağımız dünyaya geldi. Çok sevindik, adeta çocuğumuz gibi sevdik. Telef olduğunu görünce inanın yavrumu yitirmiş gibi oldum. Son günlerde Manavgat genelinde olduğu gibi sokak köpekleri burada da sürüyle geziyordu. Hatta hayvanlar ahıra girmemek için direniyordu. Kuyruğunu koparmışlar, birçok yerinden yaralamışlar ve telef etmişler" dedi.

Sokak köpeklerini savunanlara da seslenen Uslu, "Bu köpekleri o kadar çok seviyorlarsa gelsinler benim buzağımı geri getirsinler. Allahım onlara da benim yaşadığım acıyı yaşatsın. Yetkililerden daha büyük acılar yaşanmadan sokak köpeği konusuna çözüm bulmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti
Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti
Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti
Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti
Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti
Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti
Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti

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Mehmet Uslu, Manavgat, Sarılar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti - Son Dakika


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