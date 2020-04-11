AÇ KALAN SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN MAMA BIRAKILDI - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele için boşaltılan sokaklarda yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları unutulmadı. Sokaklardaki köpekler için hayvan besleme istasyonlarına belediyeler ve barınaklar tarafından mama ile su konuldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokakta yaşayan hayvanların mama ve su ihtiyacını ise belediyeler ve barınaklar karşıladı. Tuzla'da yol kenarlarında yaşayan çok sayıda köpek için Tuzla ve Pendik Belediyeleri ile Tuzla Geçici Hayvan Barınağı'nın belirli aralıklarla yerleştirilen hayvan besleme istasyonlarına günde 2 kere mama ve su koyduğu öğrenildi.

- İstanbul