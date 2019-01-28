Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilki, Kedilerin Yemeğine Ortak Oldu

Aç Kalan Tilki, Kedilerin Yemeğine Ortak Oldu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde aç kalan bir tilki, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bırakılan yemeği kedilerle birlikte usluca yemesi, görenleri hayrete düşürüyor.

Aç Kalan Tilki, Kedilerin Yemeğine Ortak Oldu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde aç kalan bir tilki, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bırakılan yemeği kedilerle birlikte usluca yemesi, görenleri hayrete düşürüyor.

Van- Hakkari karayolu üzerindeki Ova Dinlenme Tesislerine yakın bir noktada bulunun bir akaryakıt istasyonuna her akşam misafir olan tilki, karnını doyurduktan sonra kayıplara karışıyor. Havanın kararmasıyla birlikte istasyona çalışanları tarafından kediler için bırakılan yemeğe gelen tilki, evcil hayvanlarla birlikte karnını doyuruyor.

İstasyon çalışanları, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kediler için her gün düzenli olarak belirledikleri bir noktaya yemek bıraktıklarını belirterek, "Yiyecek bulamayan tilki de kediler için bıraktığımız yemeği yiyor. Kedilerle birlikte usulca karnını doyuran tilki, daha sonra kayıplara karışıyor" dediler.

Yakıt almaya gelen müşteriler ise gördükleri durum karşısında çok şaşırdıklarını söylediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:29:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilki, Kedilerin Yemeğine Ortak Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]