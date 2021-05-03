Aç kalan tilki şehir merkezine inip böyle yiyecek aradı - Son Dakika

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde Gümüş Dere Sokak üzerinde bulunan çöpe gece vakti tilki geldi. Yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen tilki, çöplerden bir süre yiyecek aradı. Çöpten karnını doyuran tilki, sessiz bir şekilde tekrar ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

KASTAMONU - Kastamonu 'da aç kalan tilki, şehir merkezine kadar inerek çöplerden yiyecek aradı.

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