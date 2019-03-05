Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilki Şehitlik Yoluna İndi

Aç Kalan Tilki Şehitlik Yoluna İndi

49 dakika önce

Çanakkale'de aç kalan tilki Şehitliğe gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Aç Kalan Tilki Şehitlik Yoluna İndi, System.String[]
Çanakkale'de aç kalan tilki Şehitliğe gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Aç kalan tilki yiyecek verir ümidiyle ziyaretçileri takip ediyor.

Çanakkale Şehitliği 57 Alay yolu üzerinde ziyaretçilerin sık olarak kullandığı yol üzerine gezen aç tilki kameraya takıldı. Ziyaretçileri bekleyen tikli onların yiyecek vermesini bekliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da ortaya çıkan aç tilki şehitlikte görev yapan personel tarafından da tanınıyor. Görevliler zaman zaman tilkiye evlerinden getirdikleri yemeklerden verip elleriyle besliyorlar. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

Çanakkale Şehitliği, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:14:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilki Şehitlik Yoluna İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]