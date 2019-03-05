Aç Kalan Tilki Şehitlik Yoluna İndi
49 dakika önce
Çanakkale'de aç kalan tilki Şehitliğe gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Çanakkale
'de aç kalan tilki Şehitliğe gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Aç kalan tilki yiyecek verir ümidiyle ziyaretçileri takip ediyor. Çanakkale Şehitliği
57 Alay yolu üzerinde ziyaretçilerin sık olarak kullandığı yol üzerine gezen aç tilki kameraya takıldı. Ziyaretçileri bekleyen tikli onların yiyecek vermesini bekliyor.
Geçtiğimiz yıllarda da ortaya çıkan aç tilki şehitlikte görev yapan personel tarafından da tanınıyor. Görevliler zaman zaman tilkiye evlerinden getirdikleri yemeklerden verip elleriyle besliyorlar. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:25 Kaynak: İHA
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