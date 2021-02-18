Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu - Son Dakika

Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu

18.02.2021 14:08

Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezindeki eski bir okulun bodrum katını yavrularıyla mesken tutan tilki kameralara yansıdı.

Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezindeki eski bir okulun bodrum katını yavrularıyla mesken tutan tilki kameralara yansıdı.

İlçede yoğun kar yağışının ardında yüksek kesimlerde aç kalan yaban hayvanları merkeze inmeye başladı. Şehir merkezindeki bir okulun yıkıntıları içinde yavruları da olan bir tilki, yiyecek ararken görüntülendi. Tilkinin yavrularıyla her gün okulun yıkıntıları arasında çıktığını belirten Rojbin Gül, "Tilkinin yaklaşık 10 gün boyunca evin civarında gezdiğini ve eski bir okulun bodrum katında yavruları var. Dişi erkek olduğunu tahmin ettiğimiz tilkiler sürekli gezerken, yavrular ise içeriden çıkmıyor. Biz de yeni şahit olduk. Arada o alana yakın yiyecek bırakıyoruz" dedi.

Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu
Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu
Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu
Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu
Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu
Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu
Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu
Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu

Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan tilki, yavrularıyla şehir merkezini mesken tuttu - Son Dakika


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