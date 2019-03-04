Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilkiler Köylere İndi

Aç Kalan Tilkiler Köylere İndi

1 saat önce

KAR kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Muş'ta, doğada yiyecek bulamayan tilkiler, köylere inmeye başladı.

Aç Kalan Tilkiler Köylere İndi, System.String[]
KAR kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Muş'ta, doğada yiyecek bulamayan tilkiler, köylere inmeye başladı. Gece gündüz, bölge sakinlerinden korkmadan köyleri gezen tilkiler, naylon çadırlarda bulunan kümeslere saldırıyor.

Kış sezonunun yoğun kar yağışlı geçtiği Muş'ta, yaban hayvanları, yiyecek sorunu yaşıyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı arazide yiyecek bulamayan tilkiler, köylerdeki kümes hayvanlarına yöneldi. Gece gündüz, bölge sakinlerinden korkmadan köylerin çevresinde dolanan tilkiler, naylon çadırlarda bulunan kümeslere saldırıyor. Kanatlı hayvanlara saldıran tilkilere karşı yöre halkı da önlem almaya başladı. Karlı kaplı doğada yiyecek bulamayan tilkilerin köylere indiğini belirten bölge sakinleri, gece kümeslere saldırdıklarını söyledi. Köylere inen tilki sayısının arttığını belirten yöre halkı, kümes hayvanlarını korumaya aldıklarını dile getirdi. - Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:10:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilkiler Köylere İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]