Aç Kalan Tilkiler Köylere İndi

KAR kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Muş'ta, doğada yiyecek bulamayan tilkiler, köylere inmeye başladı. Gece gündüz, bölge sakinlerinden korkmadan köyleri gezen tilkiler, naylon çadırlarda bulunan kümeslere saldırıyor.



Kış sezonunun yoğun kar yağışlı geçtiği Muş'ta, yaban hayvanları, yiyecek sorunu yaşıyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı arazide yiyecek bulamayan tilkiler, köylerdeki kümes hayvanlarına yöneldi. Gece gündüz, bölge sakinlerinden korkmadan köylerin çevresinde dolanan tilkiler, naylon çadırlarda bulunan kümeslere saldırıyor. Kanatlı hayvanlara saldıran tilkilere karşı yöre halkı da önlem almaya başladı. Karlı kaplı doğada yiyecek bulamayan tilkilerin köylere indiğini belirten bölge sakinleri, gece kümeslere saldırdıklarını söyledi. Köylere inen tilki sayısının arttığını belirten yöre halkı, kümes hayvanlarını korumaya aldıklarını dile getirdi. - Muş

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu