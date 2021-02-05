Aç kalan tilkileri sürücüler besledi - Son Dakika

Aç kalan tilkileri sürücüler besledi

05.02.2021 13:26

Aç kalan tilkileri sürücüler besledi Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkileri yolculuk yapan sürücüler elleriyle besledi.

Aç kalan tilkileri sürücüler besledi

IĞDIR - Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkileri yolculuk yapan sürücüler elleriyle besledi.

Kar yağışının ardından yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, tilkileri ise sürücüler besledi. İnsanlardan kaçan ve ürkek tavırları ile bilinen tilkiler, doğa şartlarında aç kalınca karayolu yakınlarına inerek yiyecek bulmaya çalıştı. Aç kalan tilkileri yolculuk yapan sürücüler fark edince yanlarında bulunan ekmekle besledi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan ve insanlara alışan tilkilerin yemek yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aç kalan tilkileri sürücüler besledi
Aç kalan tilkileri sürücüler besledi
Aç kalan tilkileri sürücüler besledi
Aç kalan tilkileri sürücüler besledi

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan tilkileri sürücüler besledi - Son Dakika


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