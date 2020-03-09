Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi - Son Dakika

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

30 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan bir tilki, mahallede yiyecek ararken görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan bir tilki, mahallede yiyecek ararken görüntülendi.

Ülke genelinde havaların ısınmaya başladığı ve ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde beyaz örtüyle kaplı Ovacık'ta, aç kalan bir kızıl tilki yerleşim yerinde yiyecek aradı.

Merkez 94 Mahallesi'nde vatandaşlara aldırış etmeden uzun süre evlerin ve çöp konteynerinin çevresinde dolaşan tilki, bulduğu et ve ekmek kırıntılarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

Kameraların yiyecek arayışını kaydettiği tilki, mahalledeki köpeklerin fark etmesi üzerine gece karanlığında gözden kayboldu.

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:21 Kaynak: AA
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