Son Dakika Haberleri: Aç kalan tilkinin yiyecek arayışı
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Aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğal ortamda aç kalan kalan tilki, yerleşim yerlerinin yakınlarına gelerek yiyecek aradı.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğal ortamda aç kalan kalan tilki, yerleşim yerlerinin yakınlarına gelerek yiyecek aradı.

Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken Ovacık'ta, mevsim şartları nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerlerinin çevresinde bulduğu yiyeceklerle karnını doyurmaya çalıştı.

İlçeye bağlı merkez Kandolar Mahallesi'nde, vatandaşlara aldırış etmeden, uzun süre evlerin ve çöp konteynerinin çevresinde dolaşan tilki, bulduğu et parçasıyla karnını doyurdu.

Kızıl rengi ve sevimli haliyle ilgi çeken tilki, daha sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu.

Tunceli, Ovacık, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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