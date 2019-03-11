Aç Kalan Tilkiyi Balıkla Besliyorlar
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde aç kalan kızıl tilki sahile indi.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesine bağlı Karabiga
beldesinde aç kalan kızıl tilki sahile indi. balıkçılar tilkiyi elleriyle besledi.
Karabiga'da aç kalan bir kızıl tilki balıkçı barınağı yakınlarına indi. Barınakta bulunan balıkçılar ve tilkiyi gören vatandaşlar, aç hayvanı balıkla beslemeye başladı. Karnını doyurduktan sonra ortadan kaybolan tilki her acıktığında sahile geliyor. Öte yandan sahile inen kızıl tilki vatandaşların büyük ilgisini topluyor. Vatandaşlar tilkinin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:51 Kaynak: İHA
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