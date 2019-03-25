Aç Kalan Tilkiyi Elleriyle Besledi
1 saat önce
BAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.
BAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Konursu köyünde, vatandaşlar tilkiyi yolda görünce şaşkınlık yaşadı. Köy sakinlerinden Tevhit Köroğlu da tilkiye avucunun içine aldığı ekmek parçalarını ikram etti. Bu anlar da çevresindekilerce, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - Bayburt
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:11 Kaynak: DHA
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