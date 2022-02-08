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Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi - Son Dakika

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

08.02.2022 11:57

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi Bingöl'de bir vatandaş, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

BİNGÖL - Bingöl'de bir vatandaş, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.

Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Sarıgümüş köyünde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, bir evin önüne kadar geldi. Tilkinin aç olduğunu anlayan vatandaş, ıslık çaldıktan sonra elindeki ekmeği hayvana uzattı. Önce ekmeği tereddüt ederek koklayan tilki, daha sonra hızlı bir şekilde ekmeği aldığı gibi uzaklaştı.

O anları cep telefonuna kaydeden duyarlı vatandaş, aynı tilkinin birkaç defa daha geldiğini belirtti.

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

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Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi - Son Dakika


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