Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilkiyi Elleriyle Beslediler

Aç Kalan Tilkiyi Elleriyle Beslediler

1 saat önce

BAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinleri tarafından etle beslendi.

Aç Kalan Tilkiyi Elleriyle Beslediler, System.String[]
BAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinleri tarafından etle beslendi.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Karşıgeçit köyünde, evde et pişiren köylüler, tilkiyi kapılarının önünde görünce şaşkınlık yaşadı. Köylüler evlerinin içine kadar giren tilkiye elleriyle et vererek besledi. Köy sakinlerinden Emre Bayrakdar da tilkinin karnını doyurduğu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra evden uzaklaşarak gözden kayboldu. - Bayburt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Kar, Bayburt, Güncel
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