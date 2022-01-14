AÇ KALAN TİLKİYİ EVİNDE EKMEK VE YOĞURTLA BESLEDİ - Son Dakika

BAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplananınca yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakini tarafından evinde ekmek ve yoğurtla beslendi. Köyde, bazen de karlı kaplı arazide yiyecek arayışındaki tilkinin, bölgeyi gözetlediği anlar da dron ile görüntülendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan İrfan Karaaslan, kapılarının önünde görünce şaşkınlık yaşadığı tilkiyi eve alıp, elleriyle ekmek ve yoğurt vererek besledi. Tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin özellikle evde yoğurt yediği görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Öte yandan kentteki Yedigözeler köyü sakinlerinden Vedat Narmanlı da, karlı kaplı arazide yiyecek arayışındaki tilkinin bölgeyi gözetlediği anları drone ile kayda aldı.