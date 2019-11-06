Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
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Aç kalan tilkiyi vatandaşlar beslediBAYBURT - Bayburt'ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
BAYBURT - Bayburt'ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.
Bayburt'un Kop Köyü'nde evlerinin bahçesinde tilki gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Köy sakinleri, tilkiye ekmek parçaları verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
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