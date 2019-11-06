Son Dakika Haberleri: Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
Son Dakika Güncel Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

7 saat önce

Bayburt'ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.

Bayburt'ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.

Bayburt'un Kop köyünde evlerinin bahçesinde tilki gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Köy sakinleri, tilkiye ekmek parçaları verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

(İHA)

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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