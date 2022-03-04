Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi - Son Dakika
Üye Girişi

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi

04.03.2022 23:52

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilki, vatandaşlar tarafından etle beslendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilki, vatandaşlar tarafından etle beslendi.

Sarp dağların arasında kurulu olan Ovacık'ta doğanın beyaz örtüyle kaplı olması yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Dağlık ve ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçede aç kalan bir tilki de akşam saatlerinde Ovacık Kayak Merkezi'nin önüne gelerek yiyecek aradı.

Tilkiyi fark eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Alay ve kayak merkezi personeli, hayvanı tavuk etiyle besledi.

Karnını doyuran tilki daha sonra tesisten uzaklaştı.

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi
Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi
Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi

YORUMLAR
500
TUNCELİ'DE 140 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI TUNCELİ'DE 140 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI Engelli bireyler ve ailelerinin buluşmasına kar engeli Engelli bireyler ve ailelerinin buluşmasına kar engeli

Hisarcık, Tunceli, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 23:58:52. #1.11#
SON DAKİKA: Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement