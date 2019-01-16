Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Yaban Domuzları Şehir Merkezine İniyor

Aç Kalan Yaban Domuzları Şehir Merkezine İniyor

43 dakika önce

BODRUM'da, doğada yiyecek bulmakta zorlandıkları için sürekli şehir merkezine inen yaban domuzları, çöplerle ya da mahalle sakinlerinin bıraktığı yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Aç Kalan Yaban Domuzları Şehir Merkezine İniyor, System.String[]
BODRUM'da, doğada yiyecek bulmakta zorlandıkları için sürekli şehir merkezine inen yaban domuzları, çöplerle ya da mahalle sakinlerinin bıraktığı yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Bodrum'da hemen her akşam ormanlık alandan şehir merkezine inen yaban domuzları, Konacık Mahallesi'nin alışıldık görüntüler sergiliyor. Yiyecek bulmak için her akşam aynı saatlerde sitelerin önüne gelen yaban domuzları, çöplerle ya da vatandaşların bıraktığı yiyeceklerle karınlarını doyuruyor. Domuzlar daha sonra, geldikleri ormanlık bölgeye dönüyor.

Mahalle sakinlerinden Ceren Akpoyraz, "Domuzlar her akşam buraya geliyor. Biz de evde kalan yemekleri onlara veriyoruz. Biz onlara alıştık, onlar da bize alıştılar. Her akşam burada yemekte buluşuyoruz. Artık yemekleri buraya bırakarak domuzların beslenmesini sağlıyoruz. Gönül isterdi ki onlar hiç doğal ortamlarından ayrılmasın, bizler de onları beslemek zorunda kalmayalım. Ama maalesef şehirleşmenin artması nedeniyle domuz sürüleri, şehir merkezine gelerek burada beslenmeye çalışıyorlar. Bizler de onlara kıyamıyoruz, elimizden geldiğince besliyoruz" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

Konacık, Bodrum, Güncel
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