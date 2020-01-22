Aç kalan yaban domuzları şehre indi - Son Dakika
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Aç kalan yaban domuzları şehre indi

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde kar nedeniyle aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indiDaren'nin Beybağı Mahallesi dağlık kısmında yaşayan yaban domuzları, kar nedeniyle yiyecek bulamayınca sürüler halinde yerleşim yerlerine indi.

Aç kalan yaban domuzları şehre indi, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde kar nedeniyle aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indi


Daren'nin Beybağı Mahallesi dağlık kısmında yaşayan yaban domuzları, kar nedeniyle yiyecek bulamayınca sürüler halinde yerleşim yerlerine indi. Bölgede yiyecek arayan domuzlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.


Yiyecek sorunu devam ettiği tahmin edilen domuzların mahalle aralarına kadar gelmesinden endişe ediliyor. - MALATYA

Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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