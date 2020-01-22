Aç kalan yaban domuzları şehre indi - Son Dakika

Yiyecek sorunu devam ettiği tahmin edilen domuzların mahalle aralarına kadar gelmesinden endişe ediliyor. - MALATYA

Daren'nin Beybağı Mahallesi dağlık kısmında yaşayan yaban domuzları, kar nedeniyle yiyecek bulamayınca sürüler halinde yerleşim yerlerine indi. Bölgede yiyecek arayan domuzlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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