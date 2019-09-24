Son Dakika Haberleri: Aç kalan yaban domuzu akaryakıt istasyonuna girdi
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Aç kalan yaban domuzu akaryakıt istasyonuna girdi

2 saat önce

Aç kalan yaban domuzu akaryakıt istasyonuna girdiÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde aç kaldığı için bir akaryakıt istasyonunun bahçesine giren yaban domuzu istasyon çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Aç kalan yaban domuzu akaryakıt istasyonuna girdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde aç kaldığı için bir akaryakıt istasyonunun bahçesine giren yaban domuzu istasyon çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Çan-Çanakkale karayolunun 8. kilometresinde Hurma köy kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna aç kalan yaban domuzu girdi. Domuzun bahçeye girdiği esnada bölgede şans eseri herhangi bir vatandaşın olmaması muhtemel bir felaketi önledi. Yaban domuzunun kara yolunu bölerek hareket halindeki araçların arasından geçtiğini söyleyen istasyon görevlisi Gökhan Civlez, "İstasyonda çalışıyorduk. Karşıdan domuz çıktı. Arabaların arasına girince kornaya bastılar. Kornaya basılınca direk istasyonun içine girdi. Sonra oyun parkına girdi. Biraz durdu. Sonra girdiği yerden yine çıktı. Allah'tan müşterimiz falan yoktu. Sağa sola biraz saldırdı. Biz biraz kovalayınca yine geldiği yerden çıkıp gitti" ifadelerini kullandı.

Aç kalan yaban domuzu akaryakıt istasyonuna girdi

Çanakkale, Yaban, Çan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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