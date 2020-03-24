AÇ KALAN YABAN DOMUZU ARNAVUTKÖY'ÜN MERKEZİNE İNDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÇ KALAN YABAN DOMUZU ARNAVUTKÖY'ÜN MERKEZİNE İNDİ - Son Dakika

AÇ KALAN YABAN DOMUZU ARNAVUTKÖY'ÜN MERKEZİNE İNDİ

6 saat önce

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, aç kalan yaban domuzu ilçe merkezine indi.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, aç kalan yaban domuzu ilçe merkezine indi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu, dün gece ilçe merkezine indi. Son zamanlarda oldukça sık yaşanan bu durum, mahalle sakinlerinden biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Öncü Sokak'taki evine gitmeye çalışan Erdal Yılmaz, çöp konteynerinin yanında bir yaban domuzu gördü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Yılmaz, yaban domuzlarının sıklıkla aynı noktaya geldiğini ve çöp konteyneri etrafında beslenmeye çalıştığını söyledi.

Zaman zaman sürüler halinde aynı noktaya gelen yaban domuzlarının çöp konteyneri etrafında beslendiğini söyleyen Erdal Yılmaz, 'Bazen tek, bazen de sürüler halinde geliyorlar. Özellikle geceleri geliyorlar. Ormanda yiyecek bulamayınca buralara kadar geliyorlar. Geldikleri noktanın hemen 20 metre yakınında çocuk oyun parkı var. Yaz aylarında da denk gelen bu görüntüler bizleri endişelendiriyor" dedi.

AÇ KALAN YABAN DOMUZU ARNAVUTKÖY'ÜN MERKEZİNE İNDİ

Arnavutköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:58 Kaynak: DHA

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