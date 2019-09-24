Son Dakika Haberleri: Aç kalan yaban domuzu petrol istasyonuna girdi
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Aç kalan yaban domuzu petrol istasyonuna girdi

2 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde karnı acıktığı için bir benzin istasyonunun bahçesine giren yaban domuzu istasyon çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Aç kalan yaban domuzu petrol istasyonuna girdi, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde karnı acıktığı için bir benzin istasyonunun bahçesine giren yaban domuzu istasyon çalışanlarına zor anlar yaşattı.


Çan-Çanakkale kara yolunun 8. kilometresinde Hurma köy kavşağında bulunan bir benzin istasyonuna aç kalan yaban domuzu girdi. Domuzun bahçeye girdiği esnada bölgede şans eseri herhangi bir vatandaşın olmaması muhtemel bir felaketi önledi. Yaban domuzunun kara yolunu bölerek hareket halindeki araçların arasından geçtiğini söyleyen istasyon görevlisi Gökhan Civlez, "İstasyonda çalışıyorduk. Karşıdan domuz çıktı. Arabaların arasına girince kornaya bastılar. Kornaya basılınca direk istasyonun içine girdi. Sonra oyun parkına girdi. Biraz durdu. Sonra girdiği yerden yine çıktı. Allah'tan müşterimiz falan yoktu. Sağa sola biraz saldırdı. Biz biraz kovalayınca yine geldiği yerden çıkıp gitti" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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