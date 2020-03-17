Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı - Son Dakika

Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı

6 saat önce

Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldıDOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapan tarafından görüntülendi.

Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının türüne göre yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler araziye bırakıldı. Aralık, ocak ve şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yem yemeye gelen hayvanları da görüntüledi.

Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:02:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]