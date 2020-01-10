Aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı - Son Dakika

Aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Yaylasında aç kalan yaban evleri yayla evlerine dadandı.

Aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Yaylasında aç kalan yaban evleri yayla evlerine dadandı. Hayvanların yayla evlerine dadanma görüntüleri ise mahallede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Akyazı ilçesi Keremali Yaylasında yaşandı. Dün gece saatlerinde aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı. Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, kar yağışı sonrasında ormanlık alanda yiyecek bulamayan; kurt, tilki, çakal gibi yaban hayvanlarının yayla evlerine dadandığını ifade etti.


Öte yandan, evlere dadanan yaban hayvanları güvenlik kamerasınca görüntülendi. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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