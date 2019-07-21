Son Dakika Haberleri: Aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek arayışı kameraya yansıdı
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Aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek arayışı kameraya yansıdı

51 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada yiyecek bulamadığı için aç kalan yavru tilki ve ayı yerleşim alanına indi.

Aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek arayışı kameraya yansıdı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada yiyecek bulamadığı için aç kalan yavru tilki ve ayı yerleşim alanına indi.

Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde apartmanın ön tarafında yavru tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Aç kaldığı için Sarıkamış Ormanlarından yerleşim alanına inen yavru tilki ve boz ayı kendine yiyecek aradı. TOKİ bölgesinde binaların önünde bitkin halde dolaşan tilki ve çöpleri karıştıran boz ayı kameralara yansıdı. Bir süre etrafta yiyecek arayan yabani hayvanlar daha sonra gözden kayboldu. - KARS
Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
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