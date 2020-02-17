Aç kalan yabani domuzlar yerleşim alanına indi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aç kalan yabani domuzlar yerleşim alanına indi - Son Dakika

Aç kalan yabani domuzlar yerleşim alanına indi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yabani domuzlar sürü halinde yerleşim alanına indi.

Aç kalan yabani domuzlar yerleşim alanına indi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yabani domuzlar sürü halinde yerleşim alanına indi.


Kentte etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Yeşilçeşme Mahallesi'nin Hübeyyan bölgesine kadar inen sürü halindeki yabani domuzlar, vatandaşa büyük korku yaşattı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yaban domuzları, bir süre sonra kaçarak dağlık alanda kayboluyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Mayet Akdemir (21), sabah saatlerinde evden çıkarken bir uğultu duyduğunu belirterek, "Evimizin aşağısında bulunan boş arazilere baktım. Birden ağaçların altında gizlenmiş bir şeyler gördüm. Bağırmamla birlikte bir grup yabani domuz sürüsü evimizin altında bulunan ağaçların arasından kaçarak dağlara doğru ilerlemeye başladı. Normalde hiç karşılaşmadığımız bir durum. Aç kaldıkları için bu kadar evlere yaklaşmışlar. Yoksa yabani domuzlar insanların ve toplu yaşam alanlara fazla yaklaşmazlar" dedi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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