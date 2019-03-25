Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Yavru Yaban Domuzları Ekmekle Besledi

Aç Kalan Yavru Yaban Domuzları Ekmekle Besledi

48 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın aç kalan yavru yaban domuzlarına yaklaşarak ekmek verdiği anlar, kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın aç kalan yavru yaban domuzlarına yaklaşarak ekmek verdiği anlar, kameraya yansıdı.

Torba Mahallesi sakinlerinden İbrahim Özkula, bir grup yavru yaban domuzunun yerleşim yerine yakın bir arazide yiyecek aradığını fark edince harekete geçti.

Özkula, yanında getirdiği ekmekle yiyecek arayan 4 yavru domuza yaklaştı. Özkula, aç yavru domuzların her birini, önüne ekmek ufalayarak doyurmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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