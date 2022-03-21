AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ - Son Dakika
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AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ

21.03.2022 17:42

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yılkı atları ovaya, tarım arazilerine indi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yılkı atları ovaya, tarım arazilerine indi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kumalar Dağı'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı yiyecek bulmakta zorlanınca ovalara indi. Bekteş köyünde yaşayanlar gruplar halinde dolaşan yılkı atlarını telefon kamerasıyla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından zaman zaman doğaya yem bırakılsa da yoğun kar yağışı nedeniyle dağda yaşamakta güçlük çeken yılkı atları, zaman zaman tarım arazilerine iniyor. Yanlarında yeni yavruların da bulunduğu yüzlerce yılkı atının kar yağışı altında yiyecek araması kameraya yansıdı.

AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ
AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ

YORUMLAR
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Toros Dağları, Tarım, Şuhut, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ - Son Dakika


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