Son Dakika › Güncel › Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi - Son Dakika
Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi
6 saat önce
Kastamonu'nun Küre ilçesinde aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yavru olduğu düşünülen tilki, kent merkezine kadar indi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, ilçe merkezine kadar indi. İlçe merkezinde devriye atan polis ekipleri, kent merkezine kadar inen tilkiyi fark etti.
Polis ekipleri, aç kalan tilkiyi beslemek için marketten yiyecek aldı. Tilkiyi yanlarına çağıran polis ekipleri, aldıkları yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kendisine atılan yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı