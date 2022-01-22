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AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ - Son Dakika

AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ

22.01.2022 17:11

ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Ünye ilçe merkezine indi.

ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Ünye ilçe merkezine indi. Perdeci dükkanına giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı ve soğuk nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, ilçe ve köylere inmeye başladı. Ordu'nun Ünye ilçesine inen tilki, Çınarlık Mahallesi'nde Özcan Arslan'a ait perdeci dükkanına girdi. Şaşkınlık yaşayan işletme sahibi ve müşteriler, durumu itfaiye bildirip yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, aparat yardımıyla yakaladığı tilkiyi, daha sonra kırsal bölgede doğaya saldı.

AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ
AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ
AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ
AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ

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İtfaiye, Ordu, Ünye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ - Son Dakika
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