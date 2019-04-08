Aç Kalınca Köye İnen Kurtlar Böyle Görüntülendi

Aç kalınca köye inen kurtlar böyle görüntülendiBAYBURT - Bayburt'ta aç kalan kurtlar köy merkezine inerek sokak köpeklerine saldırdı.

Aç kalınca köye inen kurtlar böyle görüntülendi



BAYBURT - Bayburt'ta aç kalan kurtlar köy merkezine inerek sokak köpeklerine saldırdı.

Bayburt Merkeze bağlı Karşıgeçit Köyü'nde aç kalan kurtlar köye indi. Köy merkezindeki bir çiftliğin güvenlik kameralarına yansıyan kurtlar sokak köpeklerine saldırdı. Çiftçi Mustafa Tetik köpeklerin sesini duyması üzerine dışarı çıkarak köpekleri son anda kurtların elinden kurtardı.

Aç kalan kurtların sabah erken saatlerde dahi köy indiği belirtildi.

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