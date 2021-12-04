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Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi - Son Dakika

Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi

04.12.2021 11:45

Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi Sivas'ın Gürün ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve aç kaldığı için köye indiği düşünülen bir vaşak cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ın Gürün ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve aç kaldığı için köye indiği düşünülen bir vaşak...

Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi

Sivas'ın Gürün ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve aç kaldığı için köye indiği düşünülen bir vaşak cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve aç kaldığı için köye indiği düşünülen bir vaşak cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Köy sakinlerinden İsmail Türk, akşam saatlerinde yaylaya giderken köy içerisinde bir vaşak gördü. Vaşağı gördüğünde şaşıran Türk, bitkin halde ki vaşağı bir süre takip etti. Harabe bir eve giren vaşak bir süre yattığı yerden kalkamadı. Oldukça bitkin görünen ve aç kaldığı için köye indiği düşünülen vaşak daha sonra yürüyerek gözden kayboldu. Vaşağın o halini ise İsmail Türk cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Türk, köylerinde vaşağı ilk defa gördüklerini belirterek çok şaşırdığını söyledi.

"Gördüğümde çok şaşırdım"

Sarıca köyü sakini İsmail Türk, "Dün akşam yaylaya gelirken köyün içinde bir vaşak rastladı arabanın ışığında. Bunu kamerayla çekmek istedim. Bu vaşağı köyümüzde ilk defa gördük. Çok şaşırdım bu hayvanın burada ne işi var diye düşündüm. Kısa da olsa bir görüntü çekme imkanım oldu. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Köyümüzden herhangi birinden hiç duymamıştık köyümüzde vaşak olduğunu. Köylülerden herhangi bir kimse de görmedi ilk gören ben oldum. Benimde ilk aklıma gelen telefon oldu. Telefonumu çıkarıp görüntü çektim. Bunu da tüm Sivas halkıyla tüm Türkiye'yle paylaşalım istedim. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Tahminimce aç kalmış dağda. Köye avlanmak için mi geldi bilmiyorum" dedi.

Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi
Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi
Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi
Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi

Cep Telefonu, Gürün, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalıp bitkin düşen vaşak köye indi - Son Dakika


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