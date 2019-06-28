Aç kalıp şehre inen tilkiyi elleriyle besledi
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehir merkezine indi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
'nun Devrekani
ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehir merkezine indi. Bir vatandaş kent merkezine kadar inen tilkiyi elleriyle besledi.
Devrekani ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehre kadar inerek yiyecek aradı. Yiyecek arayan tilkiyi gören Ünal Veyisoğlu, dağda yiyecek bulmakta zorlanan tilkiye yiyecek atarak elleriyle bekledi. Kendisine atılan yiyecekleri yiyen tilki, ardından gözden kayboldu.
İlçede ikamet eden Ünal Veyisoğlu, ilçenin ormanlık alanın eteğinde bulunduğunu belirterek, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiye yiyecek atarak beslediğini belirtti. - KASTAMONU
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