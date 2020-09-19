Aç kirpiler mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle karınlarını doyuruyor - Son Dakika

Aç kirpiler mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle karınlarını doyuruyor

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 aç kirpi, karınlarını her gün akşam saatlerinde mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle doyuruyor.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ikamet eden Aydemir ailesi her akşam evlerinin bahçesine gelen kirpileri misafir ediyor. Aç kalan 3 kirpi alışkanlık haline getirdikleri evin yolunu akşam saatlerinde tutuyor. Aydemir ailesine alıştıkları ve yabancılık çekmedikleri gözlenen kirpiler, kendilerine ikram edilen bisküvi ve cevizleri yiyerek karınlarını doyuruyor.

İyice karınlarını doyuran kirpiler daha sonra otluk alana giderek gecenin karanlığında gözden kayboluyorlar.