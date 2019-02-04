Son Dakika Haberleri: Aç Kurt Yiyecek İçin Mahalleye İndi

Aç Kurt Yiyecek İçin Mahalleye İndi

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, aç kalan kurt yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, aç kalan kurt yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

Soğuk havaların ardından doğada aç kalan kurt, gece saatlerinde karnını doyurmak için ilçe merkezine kadar inerek yiyecek aramaya başladı.

İlçeye bağlı Çiftlikli Mahallesi'nde yiyecek aramak için çöpleri karıştıran kurt, yoldan geçen vatandaşın fark etmesi sonucu görüntülendi.

Cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çeken Ümmügülsüm Sarı, önce kurt olduğuna emin olamadıklarını belirterek, "Kurt mu köpek mi diye tereddüt ettim. Sonra araba ile yakınlarına kadar gelip kurt olduğunu görünce şaşırdım. Köpeklere oranla daha büyüktü. Yiyecek aramak için çöpleri karıştırıyordu. Gece geç saat olmasından dolayı etrafta kimsenin olmaması belki de olası bir kurt saldırısını önledi. Çünkü çok aç olduğu her halinden belliydi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Kaman, Kırşehir, Güncel
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